Louis Armstrong’s Black and Blues | la recensione | tutti quanti voglion fare il blues

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 ottobre 2022) LadiArmstrong'sand, il docufilm di Sacha Jenkins dal 28 ottobre su Apple Tv+ che mostra una versione inedita del musicista e cantante, più intima e intimistica. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 28 ottobre disponibile su Apple Tv+,Armstrong'sanddi Sacha Jenkins da un lato è un documentario classico, che si divide tra testimonianze inedite e conosciute, ma dall'altro anche nuovo, che propone due chiavi di lettura interessanti per la figura forse più importante per laculture e allo stesso tempo per il jazz andArmstrong. L'eredità diArmstrong Che cosa ...