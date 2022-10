LIVE Barcellona-Olimpia Milano 21-21 | Eurolega basket in DIRETTA | parità a fine primo quarto

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours in casa bianconera: l'ultimo intreccio che rischia di far saltare il banco. Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lecce - Juventus , gara importante per ...Anche perché il- secondo a +5 - non ha un impegno agevole contro il Valencia di Gattuso in trasferta. In poche parole la truppa madrinista ha la possibilità di rimanere a galla e non ...Il venerdì della regular season di EuroLeague vede in campo l'Olimpia Milano ancora una volta in trasferta - la quarta nelle prime cinque partite - al Palau Blaugrana del Barcelona ...Il venerdì della regular season di EuroLeague vede in campo l'Olimpia Milano ancora una volta in trasferta - la quarta nelle prime cinque partite - al Palau Blaugrana del Barcelona ...