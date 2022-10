Lino Guanciale | tutto sulla vita privata | il matrimonio segreto e la vera donna della sua vita

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è uno degli attori italiani maggiormente noti grazie alle sue interpretazioni di fiction di successo. L’ultima apparizione è in “Sopravvissuti”, fiction che sta riscuotendo un grande apprezzamento da parte del pubblico e che si concluderà la settimana prossima. nellal’attore è sposato con Antonella Liuzzi con la quale ha avuto anche un figlio. Antonella Liuzzi e ilconAntonella esi sono conosciuti a Milano, quando entrambi stavano studiando presso l’Università Bocconi. Il loroè avvenuto nel mese di luglio del 2020 in granin quanto entrambi amano molto curare la loro privacy. La coppia ha un ...

Desirée Popper è una delle protagoniste di Sopravvissuti , l'ultima fiction di successo con protagonistain onda su Rai 1. Nella serie tv Rai l'attrice brasiliana viene diretta da Carmine Elia, lo stesso regista di Mare Fuori, altra fiction trasmessa su Rai 1 con Desirée Popper e...Sopravvissuti, la nuova serie conSu Rai1 va in onda una nuova serie che ruota intorno a un intero equipaggio che viene dato per morto dopo una tempesta in mare, come era successo a ...Desirée Popper ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata: ora, il suo rapporto con l'amore è molto cambiato rispetto a un tempo.Sopravvissuti la serie, il pubblico va su tutte le furie: è davvero accaduto e ai fan non è andata per niente giù.