L' inflazione non si ferma più | a ottobre sfiora il 12% | mai così alta dal 1984

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La corsa dei prezzi non risparmia nulla: costi dell'industria +41% in un anno, carrello della spesa +12,7%, l'indice "di fondo" +5,3%

I prezzi dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%), sia lavorati (da +11,4% a +13,4%) sia... L'erosione dei risparmi familiari L'sta riducendo i risparmi cumulati, ...Per questo le banche centrali hanno un compito particolarmente delicato: devono far rallentare l'economia a sufficienza in modo da mettere sotto controllo l', matroppo. Quest'...Il carrello della spesa mai così caro negli ultimi 39 anni: bisogna andare indietro al 1984 per trovare un aumento dell'11,9% su base annua. Pesa l'aumento dei beni energetici (+73,2% annuo) e dei ben ...Secondo le stime preliminari, nel mese di ottobre 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, reg ...