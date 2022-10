L' Europa conferma lo stop a diesel e benzina nel 2035 | ma si può ancora cambiare idea

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nella tarda serata di ieri la Repubblica Ceca, che ha assunto la presidenza per il semestre in corso, ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo all’interno dell'Unione europea a proposito del bando di vendita di autoveicoli con motore endotermico dal. Più che dell’Unione nel senso dei suoi cittadini, questa è la vittoria di Jan Huitema, estensore del provvedimento, che in un messaggio sui social hato l’accordo tra i negoziatori incaricati dagli Stati membri, dal Parlamento e dalla Commissione, per ottenere l’eliminazione delle emissioni di anidride carbonica entro la metà del prossimo decennio. La trattativa ha visto i costruttori chiedere un avvicinamento progressivo al bando, cominciando con una riduzione delle emissioni di CO2 del 55% per le auto nuove, e del 50% per i furgoni, entro il 2030, partendo dai livelli del 2021. Quindi ...

Davanti Sottil dovrebbe tornare ma solo per la panchina LAZIO - SALERNITANA, domenica ore 18 Lazio, Sarritutti Un po' di turnover inLeague per poi rimettere tutti quelli visti ...... poichche nel movimento per la pace non c'è alcuna ambiguità". Ex presidente della ... Una volta ristabilita la pace in Ucraina dovremo riconsiderare le relazioni ine aggiornare quello ...Nella tarda serata di ieri la Repubblica Ceca, che ha assunto la presidenza per il semestre in corso, ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo all’interno dell'Unione europea a proposito del band ...Lo storico del fascismo Emilio Gentile ha parlato a Fanpage.it dell’influenza che la marcia su Roma ha avuto sulla Storia del Paese e ...