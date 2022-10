Letta | “Innalzamento tetto contante avvantaggia evasori e spacciatori”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “E' stato trovato un compromesso per portare l'dela 5000 euro. In questa vicenda c'è molta parte della filosofia di questo Governo del “Liberi tutti” che però aiuta una parte del Paese a scapito dell'altra. E' misura che aiuta chi può evadere contro gli interessi di chi non vuole evadere e non può farlo. E' evidente che l'delstrizzi l'occhio acome detto anche dal Presidente Busia”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enriconella relazione alla Direzione Nazionale del partito che si è tenuta al Nazareno. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

