Letta | “Governo è in luna di miele e con vento in poppa | noi in situazione complessa”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Non facciamoci spaventare dal fatto che ilche ha iniziato il suo percorso in questa settimana è unche si trova in una evidentedi, un evidenteinmentre noi ci troviamo in unae complicata”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enriconella relazione alla Direzione Nazionale del partito che si è tenuta al Nazareno. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... che oggi riunisce la Direzione nazionale, la prima dopo la nascita delMeloni, se la ...importantissime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia che verranno affrontate con un Enrico...Il segretario Pd Enricoalla lapide di Giacomo Matteotti. Intanto l'opposizione lancia frecciate sul Covid, dopo la decisione deldi cancellare le multe ai No Vax e di togliere l'...Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non è immaginabile che il governo in un colpo solo tolga il reddito di cittadinanza e non faccia nulla sul salario minimo". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.Al Nazareno il segretario tiene la sua relazione: oggi verranno indicate le date e le tappe verso il Congresso ...