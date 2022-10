Letta | “Direzione Pd durante 100° anniversario Marcia su Roma | giorno più buio dell' Italia”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Agenzia Vista)28 ottobre 2022 “Questo appuntamento si svolge in una giornata molto importante, storica per la politica e la democrazia del nostro Paese. Ricorre il centesimodei giorni più bui, lasu. Cento anni fa fu l'inizioa fine di quel sistema che dette poi vita al Fascismo e Totalitarismo. Fu un passaggio che diede vita al regime che ha sconvolto il mondo intero, la Seconda Guerra Mondiale”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enriconella relazione allaNazionale del partito che si è tenuta al Nazareno. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

