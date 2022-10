Legge di Bilancio | Meloni ora evita lo scontro con l’Ue | chiederà meno deficit aggiuntivo rispetto a quello che si prese Draghi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dal comizio milanese durante il quale avvertì l’Europa che “la pacchia era finita” è passato poco più di un mese, ma tutto è cambiato. Nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera la neo premier Giorgiaha anticipato di avere tutta l’intenzione di “rispettare le regole europee attualmente in vigore”. Ora la retromarcia si completa con le anticipazioni sui contenuti della Nota di aggiornamento al Def programmatica, la “cornice” delladi2023 che il nuovo governo deve orantare a Bruxelles entro un mese. Il neo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il responsabile economico di Fdi Maurizio Leo sono al lavoro sui numeri con i tecnici e, riferisce Bloomberg, si preparano a far salire il rapporto/pil solo di 0,5-1,1 puntia ...

Informazione Fiscale

...fiscali alla Ricerca e Sviluppo in Italia" pubblicato dall' Ufficio parlamentare diche ... Anche per quanto riguarda il patent box " un regime fiscale di favore introdotto con ladi ...Viste le tempistiche, è certo l'inserimento del nuovo tetto al contate indi. Indice Il rischio evasione e il confronto UE Quali operazioni riguarda il limite al contante Il rischio ... Semplificazione ed equità nella Legge di Bilancio 2023: la lettera dell’INT alla Presidente Meloni Nelle pieghe del bilancio dell'Inter, c'è anche una notizia particolarmente interessante. Nelle pieghe del bilancio dell'Inter, c'è anche una notizia particolarmente interessante. Perché, si legge, "I ...Viste le tempistiche, è certo l’inserimento del nuovo tetto al contate in Legge di Bilancio. Secondo il Governo ci sono Paesi senza alcun limite al contante e con un tasso di evasione fiscale molto ...