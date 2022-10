Lega Serie A dice no | Monza-Bologna regolarmente in campo lunedì

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) LaA ha respinto la richiesta deldi rinviare a data da destinarsi il match contro il, valido per il posticipo della dosima giornata di campionato. La partita, dunque, si giocherànella serata di31 ottobre (inizio fissato alle ore 20:45). La rosa del club lombardo è rimasta particolarmente colpita da quanto successo al difensore spagnolo Pablo Marì. Quest’ultimo è stato accoltellato da poche ore in un supermercato ad Assago mentre era con suo figlio da un 46enne con evidenti problemi psichici. La richiesta di rinvio introdotta dall’amministratore deto Adriano Galliani, tuttavia, non è stata accolta. Dunque la giornata diA non subirà variazioni. SportFace.