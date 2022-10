Lega Pro | Ghirelli | «Proposto alle società un nuovo format»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il presidente dellaPropresenta unper la competizione: «Ora ci sarà tempo per discuterne con le squadre» Il presidente dellaPro, Francesco, al termine dell’Assemblea dihaun cambio aldella competizione. Di seguito le sue parole. «LaPro anticipa i tempi. I sondaggi fatti ci dicono che c’è enorme attesa per il cambio della formula del campionato e noi in assemblea abbiamounnostre. Ora ci sarà tempo per discuterne con loro e pensare ad eventuali modifiche che saranno valutate nei prossimi incontri fino ad arrivare ad una ...

Le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di2022/2023 in programma dal 29 al 31 ottobre L'Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali dell' 11° giornata del campionato di ...