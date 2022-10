Lecce-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Vlahovic non ha recuperato per un problema all’addutore-pube. Non abbiamo Locatelli per motivi personali. Affrontiamo una squadra organizzata, giocare anon è mai semplice”. Massimilianopresenta così la trasferta dellacontro ilin Serie A. Possibile chance per “Miretti o Fagioli domani? Devo decidere. In ogni momento negativo, ci sono risvolti positivi. In questo momento il settore giovanile sta lavorando bene e sta portando qualche ottimo talento. Non dobbiamo stravolgere la squadra ma ragazzi meno esperti troveranno spazio. Domani potrebbe giocare qualche ragazzo con entusiasmo”. Puoi seguire laintegrale alsotto. SportFace.