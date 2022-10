Internazionale

In una lettera a firma del tesoriere Giulio Centemero, si rende notoall'associazione politica '... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica2022, colpo di scena per Bossi: ...Si tratta di un dato davvero notevole perché tutte e cinque lehanno ruotato intorno alla ...condannato a sei anni di carcere (ridotti a 18 mesi in appello) per le stesse identiche accuse... Le elezioni che potrebbero riportare Netanyahu al governo - Gwynne Dyer L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha chiesto il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche in America Latina e il rispetto dei processi eletto ...Pur consapevoli che il 75-80% del bilancio della regione Molise interessa la Sanità, quindi argomento di grande rilievo,soprattutto in prossimità delle elezioni regionali di primavera 2023, quindi ...