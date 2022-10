L'avvertimento di Putin all'Italia e le manovre Nato nel Mediterraneo. Rischi e opportunità per la Penisola

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La minaccia didi passare all’utilizzo di armi atomiche e scatenare così una guerra mondiale pronunciata mercoledì, è sembrata tutt’altro che una boutade. Il pretesto, che rende bene l’idea dell’animo dello Zar, è che Zelensky starebbe preparando uno strumento di offesa particolarmente efficace, la bomba cosiddetta sporca. L’aggettivo serve a descrivere un ordigno di tipo tradizionale a cui sono stati aggiunti elementi nucleari. C’è un precedente in quanto sta accadendo in una favola di Fedro, il lupo e l’agnello. Essa narra di come il primo redarguisse il secondo perché gli sporcava l’acqua del ruscello che beveva, evento impossibile stando quest’ultimo dalla parte inferiore dell’alveo in cui scorreva. Comportamento analogo è quello della Russia, che da mesi sta continuando a bombardare senza nessun motivo scatenante, ma solo per bramosia imperialista, ...