Agenzia ANSA

Infatti, delle circa cinquemila imprese di panificazione in Italia, nei prossimi mesi la metà rischia la chiusura, con la conseguente perdita di migliaia di posti di. Ilalle Imprese ...Lo fa sapere ildelsottolineando che si sono riscontrate irregolarità nell'86% dei cantieri. Le verifiche, che hanno interessato 794 aziende operanti nei cantieri ispezionati e 1910 ... Lavoro: Ministero, controlli in 377 cantieri, irregolare 86% Su 377 cantieri controllati in tutta Italia dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'86% sono state riscontrate irregolarità. Lo fa sapere il ministero del Lavoro al termine di una operazione strao ...Nell'ambito della vigilanza "110 insicurezza" coordinata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è stata effettuata nella giornata di ieri un'operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza ...