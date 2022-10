Lavori ‘fantasma’ col superbonus intestati a persone morte | chi c’era dietro la truffa da 12 milioni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un mix tra pluripregiudicati e professionisti complici per sfruttare illecitamente il provvedimento del110%. Con cantieri commissionati anche adecedute. Una, secondo l’ipotesi investigativa portata avanti dalla Guardia di Finanza, che avrebbe fruttato un giro d’affari per ben 12di euro a fronte però dimai eseguiti. Sei ledestinatarie di misure cautelari, tre in carcere, le restanti ai domiciliari. Il blitz è scattato nella giornata di ieri a seguito delle indagini portate avanti da parte dei Militari del Nucleo Speciale di Polizia Tributaria. Chi sono learrestate per ladelIl sistema era così articolato: gli indagati avrebbero fatturato ...

...il loro nullaosta la E - Costruzioni srl di Antonio Cerchiari (destinatario della misura di custodia cautelare in carcere) non avrebbe mai potuto emettere fatture inerenti aritenuti......pubblico per poter consultare queste informazioni e vorrei ringraziare i tanti addetti ai(... NOTTEDistribuzione: Vision Distribution Genere: Drammatico Video: n.d. Audio: n.d. PRINCESS ...