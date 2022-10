Laura Pausini presenta i Latin Grammy | come vedere lo show in diretta dall’Italia

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022), loverrà trasmesso inin tutto il mondo e sarà possibile seguirlo anche. L’ultima volta che sono volata a Las Vegas per is è stata nel 2018 quando, davvero inaspettatamente, vinsi con il disco “Fatti Sentire – Hazte Sentir”. Quest’anno la notizia che non vedevo l’ora di darvi è che… presenterò i!Ringrazio l’Accademia per avermi chiamata per questo ruolo così prestigioso e il 17 novembre prometto di dare il meglio di me… mentre preparo il disco che verrà! L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.