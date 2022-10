Laura Pausini conduce i Latin Grammy Awards

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Conduzione internazionale per. La cantante sarà alla guida dei, la notte dellaMusic che celebra l’eccellenza nella musicaa nel mondo, giovedì 17 novembre alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas. Dopo tredici nomination e quattro vittorie, laRecording Academy ha scelto, che attualmente sta lavorando al suo nuovo album, nel ruolo di padrona di casa della cerimonia di premiazione, prima artista italiana nella storia in questa veste. “IGramy hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la ...