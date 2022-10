L’assalitore del Carrefour di Assago | “L’ho fatto perché ero invidioso degli altri”

...disarmareche giovedì ha accoltellato sei persone che facevano la spesa al Carrefour in un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese. Tra i feriti Pablo Marì , difensore...è stato poi portato negli ufficicomando provinciale di Milano in via della Moscova: avrebbe continuato a dire frasi prive di senso, in linea con un evidente stato confusionale. ...