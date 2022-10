L’Arabia Saudita si vuole prendere gli esports

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il 19 ottobre 2022 il portale Dezeen ha pubblicato un video in cui mostra, tramite le immagini di un drone catturate dalla societàOt Sky, l’inizio dei lavori per The Line: 170 chilometri di scavi nel deserto del Nefud in Arabiadove sarà costruita una nuova città. Un progetto futuristico, frutto dell’immaginario del principeBin Salman, che mira alla creazione di una metropoli energeticamente autosufficiente grazie a due enormi lastre di specchi che correranno lungo la chilometrica e rettilinea lunghezza (da qui il nome The Line, “La Linea”) della città per fornire tramite pannelli fotovoltaici e i semplici raggi solari tutta l’energia necessaria per far funzionare ogni attività interna: treni ad alta velocità, negozi, un microclima autonomo, il tutto gestito da un’intelligenza artificiale. Di fatto, sulla ...