L’agente di Cody Rhodes licenziato per molestie sessuali

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Molti agenti hollywoodiani di successo hanno tra i loro clienti anche dei wrestler professionisti. Recentemente, un importante agente di Hollywood si è trovato in una brutta situazione a causa di accuse di comportamento inappropriato. Secondo Deadline,di Hollywood Brian Wittenstein ha lasciato la Hyperion Talent Agency. Secondo diverse fonti che hanno parlato con Deadline, sembra che un cliente di Brian Wittenstein si sia rivolto all’agenzia denunciando un comportamento inappropriato. Dopo aver indagato sulla denuncia, sono stati scoperti precedenti casi di. Questo ha portato all’allontanamento di Brian Wittenstein dall’agenzia. Hyperion ha annunciato che Brian Wittenstein ha lasciato l’agenzia, ma non ha fornito alcuna spiegazione sui motivi della sua partenza. Tuttavia, Brian Wittenstein insiste ...

LaScimmiaPensa.com

...detective privati che uniscono le forze con'ex moglie di, ... supereroi Ambientata nella New York City del post blip,'ex ... che unisce le forze conspeciale Shea Salazar ( Fernanda ...segreto " "La sera di Halloween" Kim Possible " "31 ...Larry / Lampo di ragno con cilindro" Le avventure di Rapunzel " "'ira ...notte" La famiglia Proud " "Un'eroina per Halloween" Zack e... Frankie Muniz spiega: "Ecco perchè ho lasciato il cinema"