L'agenda internazionale di Meloni parte da Bruxelles. I primi 3 viaggi della premier

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio Giorgiaha reso pubblici i suoi prossimi incontri internazionali. Per il mese di novembre sono tre ida tenere in considerazione. Il primo sarà giovedì 3, giorno del primo incontro delitaliano con Ursula von der Leyen, presidenteCommissione europea, e con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Quattro giorni dopo, lunedì 7 e martedì 8 ci sarà invece il vertice dei capi di stato e di governo in occasioneCop27 di Sharm El-Sheikh. In queste date i leader mondiali potranno confrontarsi sulle tematiche ambientali e persarà il momento di inaugurare la linea politica del governo in materia. Già nel discorso programmatico alla Camera dei deputati prima di ottenere la fiducia, il primo ministro aveva ...

