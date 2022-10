L’accoltellatore del Carrefour di Assago | “Stavo male e provavo invidia per le persone felici”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Cominciano a emergere le prime delucidazioni intorno ai tragici fatti deldi, dove un accoltellatore ha ucciso una persona e ferito seiall’interno del noto ipermercato all’interno del Centro Commerciale milanese. Come già era emerso dalle prime ore d’indagini, l’uomo che ha compiuto il gesto, A.T. di 46 anni e residente a Milano, era affetto da gravi problemi mentali già da prima del folle gesto compiuto. Il soggetto, ieri sarebbe arrivato al centro commerciale dia bordo della sua bicicletta. Una volta entrato nel noto supermercato italiano, si sarebbe recato al reparto dei materiali per la casa, dove qui avrebbe cercato e poi preso un coltello. Una volta impossessatosi dell’arma bianca, avrebbe ucciso il cassiere boliviano Luis Fernando Ruggieri, con un fendente che gli ha perforato ...