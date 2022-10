L’Accademia di Santa Sofia presenta il suo cartellone di ospiti di rilievo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta a palazzo De Simone lazione della stagione artistica 2022/2023 deldiche vede la sinergia dell’Università degli Studi del Sannio con il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala. Ad aprire i lavori è stata l’assessore alla cultura del comune capoluogo Antonella Tartaglia Polcini che si è detta molto felice e grata per aver assistito ad una stagione passata molto significativa, simbolo di un risveglio artistico della città. “Mi aspetto che si venga a creare un contatto più stretto tra glie i ragazzi, perché oltre a formarli come musicisti c’è bisogno di un riverbero sulla loro morale per avviarli ad una società che sarà sicuramente migliore” è stato, invece, l’auspicio di Salvatore Palladino, presidente ...