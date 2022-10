La violenza ostetrica nelle sale parto italiane e nel mondo

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una ricerca Doxa lancia l’allarme: lanon è una rarità. Secondo l’indagine, infatti, il 21% delle donne intervistate ha riferito di aver vissuto un’esperienza delche è stata lesiva della loro dignità. Una realtà sulla quale, come troppo spesso accade, si fa ancora fatica a parlare, sia per effetto di strascichi culturali di modalità di approccio che in passato venivano considerate normali, sia per la vergogna di chi subisce unadi denunciarla. Eppure laè una realtà non lontana dai nostri ospedali o centri nascita e non è un fenomeno che riguarda solamente Paesi economicamente arretrati. Come evidenziato dall’indagine Doxa, infatti, quasi 1 donna su 4 riferisce di aver avuto un’esperienza traumatica del, ...