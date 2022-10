La sorella di Nikita perde la pazienza | racconta la verità sulla famiglia | e chiede rispetto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In questi giorni si è molto parlato del passato di, dopo che la concorrente del Grande Fratello VIP 7 hato nella casa, dei suoi trascorsi. Una infanzia difficile, la voglia di andare via e lasciarsi tutto alle spalle, non perchè non amasse i suoi genitori ma perchè a causa della religione da loro professata, c’erano obblighi e regole che una bambina non può capire e che una ragazzina adolescente, può decidere se seguire o meno., suae suo fratello, hanno nel tempo compreso le scelte dei genitori, hanno superato tante cose, nonostante le ferite del passato siano rimaste. Vero è che per la mamma e il papà di, ascoltare alcuni racconti in prima serata, non deve esser stato facile. A spiegarlo è stata ladiche in ...