Orizzonte Scuola

Cricca e Andreparteciperanno alla gara delle Cover: il primo per un compito affidatogli in ... che perde la sfida contro Ascanio, con quest'ultimo che entra a far parte ufficialmente della...Il progetto 'Big Love' La collaborazione tra il gruppo BMW e ladi Luccasi ferma a questo evento. "MINI ha da sempre a cuore la valorizzazione dei giovani talenti " dichiara Stefano ... La scuola non è una competizione. Il docente scrive ai propri alunni. Lettera Si è tenuta nel Palazzo Civico di via Roma la premiazione di 72 tra studenti e studentesse più meritevoli delle scuole medie cagliaritane. Oltre a un attestato, hanno ricevuto una borsa di studio di 4 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...