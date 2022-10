La Scuola Edile di Bergamo riconosciuta tra le prime 5 realtà italiane

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022). Importante riconoscimento per ladi: nei giorni scorsi è stata premiata da Formedil (Ente Unico Formazione e Sicurezza in Edilizia) nell’ambito del Salone internazionale dell’edilizia (Saie) che si è tenuto a Bologna. Il progetto della, relativo alla comunicazione delle attività, anche attraverso azioni innovative, per migliorare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si è piazzato tra i primi cinque a livello nazionale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Paolo Vigani: “Per il nostro ente – ha commentato – è fondamentale comunicare bene le azioni e le attività che quotidianamente svolgiamo per la salute e la sicurezza nei cantieri. Il premio è anche il riconoscimento che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”. Sulla stessa ...