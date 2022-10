La Russia ha fallito | la Nato è compatta Stoltenberg chiama Meloni

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Lahasul campo di battaglia” in Ucraina, è la sentenza spietata con cui il segretario generale della, Jens, descrive lo stato dei fatti. C’è della retorica, chiaramente, ma anche una constatazione realista: l’obiettivo di piegare Kiev davanti alla deterrenza russa è; l’obiettivo di dimostrare la propria superiorità in battaglia, idem; l’obiettivo politico di piegare l’Occidente — Usa e Ue, in una parola:— sotto la stessa minaccia è altrettanto naufragato. La“sta rispondendo alla situazione con attacchi più indiscriminati alle città ucraine, contro i civili e contro infrastrutture critiche e con una pericolosa retorica nucleare”, ha dettoparlando ai giornalisti dal quartier generale ...