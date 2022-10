La Niaf celebra il suo 47° anniversario Toscana regione d’onore del gala Ecco gli italoamericani premiati

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La(National Italian American Foundation))domani, sabato 29 ottobre, all’Omni Shoreham Hotel di Washington, il suo 47°. In mattinata, a partire dalle 9, nell’ambito deldella, la Shro (Sbarro Health Research Organisation) – in collaborazione con il College of Science and Technology della Temple University, lae la Fondazione Giovan Giacomo Giordano -, ospiterà la Medical Conference dal titolo “Italian and American Perspectives on Cancer Care”. La conferenza verterà sulla collaborazione Italia-Usa nella ricerca sul cancro e sulle sfide legate all’obiettivo di garantire cure oncologiche alle comunità svantaggiate. Dopo l’introduzione del presidente della Shro, Antonio Giordano, direttore dell’Istituto Sbarro di Temple per la ricerca sul cancro e ...