La mossa di Putin per evitare l’estradizione del suo uomo arrestato in Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Anche la Russia ha emesso un mandato d’arresto per Artem Uss, und’affari russo figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk,la scorsa settimana all’aeroporto di Milano Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. Per la giustizia americana, come raccontato su Formiche.net, il quarantenne è accusato, tra le varie cose, di aver contrabbandato tecnologie militari dagli Stati Uniti alla Russia utilizzate anche nella guerra in Ucraina, elusione delle sanzioni americane e riciclaggio per milioni di dollari. Uss faceva parte, si legge nei documenti statunitensi, di una rete globale messa in piedi per evadere le sanzioni e riciclare denaro sporco, che ruotava attorno alla Germania e aveva ramificazioni fino al Venezuela. Lui e gli altri accusati hanno “consapevolmente cercato di nascondere il furto di tecnologia militare ...