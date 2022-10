La moda italiana torna a crescere ma i livelli pre-covid sono lontani

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Guerra in Ucraina, tensioni geopolitiche, lockdown cinesi, carobollette, inflazione, penuria di materie prime, stanno mettendo a rischio la ripresa arrivata dopo due anni di pandemia. Al Milano Fashion Global Summit 2022, organizzato da Class Editori con Camera Nazionale della, i protagonisti italiani e internazionali di made in Italy,e lusso, siconfrontati sugli scenari del settore. I numeri dellahanno visto un 2021 con una crescita del 22%, non ancora abbastanza per rire aipre pandemia a dicembre, ma il comparto è rito aipre pandemia nel primo trimestre di quest’anno e segna un 21% in questi primi sette mesi quando però l’inflazione ha cominciato a mordere. “Le sfide restano ...