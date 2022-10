La lettera ignorata dai media dei 30 deputati democratici Usa a Biden | “Trattiamo con Putin sulla pace in Ucraina”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Questa settimana almeno trenta, tra i quali spiccano i nomi di Jamie Raskin, Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Ro Khanna e Ilhan Omar, hanno scritto unaa Joechiedendogli di attivare ogni canale possibile per instaurare un dialogo diplomatico cone arrivare a un cessate il fuoco in. Poco dopo che quella, su carta intestata del Congresso Usa (datata 24 ottobre), e? diventata di dominio pubblico, iche l’hanno redatta hanno ritrattato la loro stessa parola, prima con un comunicato chiarificatore, poi rimangiandosi tutto e prendendone le distanze. Ladei 30Usa aLa ...

