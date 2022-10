La giusta Sovranità Alimentare contro i plagi nel mondo

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ha fatto molto discutere la scelta del nuovo governo di rinominare il ministero dell’agricoltura in ministero della. Nome molto evocativo e di gran moda per chi da sempre accusa Fratelli d’Italia di sovranismo e populismo. Eppure, al contrario di quello che si pensa, il termineha poco a che fare con autarchia e sovranismo. Nella definizione originaria coniata nel 1996, proprio a Roma da Via Campesina, organismo internazionale che raggruppa 182 entità in 81 paesi, si parla certamente di privilegiare le tradizioni e le economie locali, ma per un migliore e più sostenibile sfruttamento delle risorse a disposizione, e non a caso è proprio lo stesso concetto su cui si basa l’attività di un'organizzazione come Slow Food, certo non tacciabile di sovranismo, nè populismo (e nemmeno ...