La frase volgare di Allan a Edo De Laurentiis | “Dici a tuo padre che i 100mila euro…

C'è quella, veramentee grave, che disprezza la società: "Devi dire a tuo padre che i 100 mila euro ve li potete mettere a quel posto". Non perderemo un giorno per agire. Il calciatore ..."C'è quella, veramentee grave, che disprezza la società: "devi dire a tuo padre che i 100 mila euro ve li potete mettere a quel posto". Non perderemo un giorno per agire, il calciatore ...la frase volgare di Marques Allan nell’ammutinamento: “Quello che emerso nell’arbitrato, in maniera approfondita dopo molti testimoni, è che c’è una spaccata insubordinazione collettiva capeggiata da ...ForzAzzurri.net - L'avv. Grassani spiega cosa succede con Allan L'avv. Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc ...