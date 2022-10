La foto sui social e quel commento Wanda e Icardi di nuovo insieme?

RaiNews

... c'è anche chi ha notato qualcos'altro in un post che lei stessa ha pubblicatosocial durante la puntata. In molti, infatti, non hanno ben capito come mai sia comparsa quellaun po' sexy ...IL RACCONTO DEI TESTIMONI - Dalle prime ricostruzioni pare che tutto sia da ricondurre al raptus del 46enne, che, poco dopo le 18,30, ha preso un coltello di quelli esposti in vendita e ha aggredito ... La foto della discordia: posano in abiti succinti davanti alla Venere del Botticelli agli Uffizi Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l'incidente probatorio nella delicata vicenda che ipotizza il reato di "revenge porn" a carico di un empedoclino. Lo scrive il quotidia ...Alfonso Signorini fa una rivelazione sconcertante a Giaele De Donà a proposito del marito Bradford. Ecco cosa è successo durante la puntata del Grande Fratello Vip.