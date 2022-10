La Fiordelisi vuole lasciare Edoardo | “Con me hai chiuso! Mi hai rovinato la vita”

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ieri sera al GF Vip hanno mostrato i video in cui Antonellae Antonino Spinalbese si stuzzicano a vicenda e questo ha ovviamente infastiditoDonnamaria. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Sonia Bruganelli quando rivolgendosi al ragazzo ha detto: “Fuori sei molto amato e non pensare che la storia con Antonella sia un in più“. La gieffina si è sentita attaccata e si è lamentata perché nessuno ha preso le sue parti, nemmeno. LacontroDonnamaria: “Con me tu hai chiuso”. Durante la pubblicità laè sbottata contro: “Io ho proprio sbagliato tutto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno, non mi dovevo lasciar andare con nessuno. Dovevo stare sola come sempre nella. Con me hai chiuso, così ...