La Duma equipara «agenda Lgbti» e pedofili

Gay.it

...putiniana chel'Ucraina ai nazisti. È stato fatto non a caso a guerra in Ucraina in corso, perché il comandante Atemiyev, nato in Lituania ma russo al 100%, è anche deputato alla, la ......putiniana chel'Ucraina ai nazisti. È stato fatto non a caso a guerra in Ucraina in corso, perché il comandante Atemiyev, nato in Lituania ma russo al 100%, è anche deputato alla, la ... Putin: "Gender e Pride L'Occidente non può inculcarci i suoi valori". E la Duma sposa la c ...