La crisi energetica spegne la fiducia | in Bergamasca a rischio 2mila imprese

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Bergamo. Laè tutto per un’impresa. Gli imprenditori, piccoli o grandi, lo sanno bene: per guidare un’azienda è necessario avere spalle larghe e orizzonti ampi, perché ogni giorno bisogna affrontare parecchie difficoltà e saper volgere lo sguardo oltre alle esigenze dell’immediato presente. Mai come oggi è difficile guardare al futuro perché il contesto in cui ci troviamo è segnato da parecchie criticità. Crolla, così, lanell’economia italiana che, in questo autunno, subisce un duro colpo: lo rileva una ricerca che Ascom Confcommercio Bergamo ha commissionato all’agenzia Format Research per fare il punto sul clima di, sulla congiuntura economica e sull’aumento dei costi dell’energia del settore del terziario. Illustrando quanto è emerso dalle rilevazioni, Pierluigi Ascani, presidente dell’agenzia Format ...