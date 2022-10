La convention della più grande organizzazione studentesca libertaria del mondo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) John Mackey, fondatore di Whole Foods Market ha studiato filosofia e religione per diversi semestri mentre lavorava part-time in una cooperativa di consumatori vegetariani. Nel 1978, insieme alla sua fidanzata, ha fondato un supermercato vegetariano, SaferWay, che due anni dopo si è trasformato in Whole Foods Market grazie a una fusione. Durante l’incontro organizzato il 14 ottobre a Miami da Students for liberty, la piùdel, Mackey ha raccontato che, dopo aver avviato l’azienda, all’inizio viveva con 200 dollari al mese e, non avendo un posto dove vivere, lui e la sua ragazza dormivano nel negozio. Non essendoci la doccia, dovevano lavarsi nel lavandino. Ma ha un bel ricordo di quei giorni: era innamorato, l’avvio dell’attività era una ...