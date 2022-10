La barzelletta di Putin sui termosifoni spenti

Lo zar: stanno vietando Dostoevsky e Chaikovsky, difenderemo la nostra cultura 'Andrò al G20 dove c'è Biden. L'arma nucleare Non la useremo'. Poi lasul ...Gli Usa: 'Se userà nucleare, risposta significativa' LadiVladimirè rimasto quasi quattro ore sul palco del Club Valdai, tra il suo discorso e la successiva sessione di ...Vladimir Putin come Silvio Berlusconi. No, non stiamo parlando della politica in senso stretto, ma di una evidente abitudine comune: quella di raccontare barzellette. Il presidente russo lo ha fatto..Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...