Abbiamo già più dibambini portati via da Energodar, Kamianka, Vodyane con la scusa delle vacanze nel territorio russo di Krasnodar e non sono stati restituiti. Avrebbero dovuto restituirli una ...Quando i giorni di guerra in Ucraina sono 247, il presidente russo Vladimir Putin attacca l'Occidente che "negli ultimi mesi ha fatto un numero di passi per fomentare l'escalation" del conflitto. "Le ... Kiev,'300 bambini portati in Russia con scusa vacanze' Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha dichiarato in un commento a "Novyny Pryazovia" che le forze di occupazione russe stanno portando via anche i bambini dalla parte occupata della regione di Zapor ...Kiev, 28 ott. Adnkronos) – Centinaia di bambini ucraini, che sono stati portati dai territori occupati della regione di Zaporizhzhia in Russia con il pretesto delle vacanze, non possono tornare dai lo ...