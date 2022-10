Kia - Nel 2024 la prima B-Suv elettrica | nel 2025 un' utilitaria

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Da produttore di automobili a fornitore di servizi di mobilità sostenibili e su misura: questa è la trasformazione che la Kia vuole mettere in atto. Il marchio coreano ha presentato un piano che prevede l'elettrificazione e la digitalizzazione della gamma (a partire dal segmento C con Ceed e Niro) nel 2023, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality. E per farlo il costruttore si appresta a lanciare tanti nuovi modelli a batteria, a partire da due piccole per l'Europa: una B-Suv e un'di segmento A destinate a debuttare entro i prossimi tre anni. Gli step del programma. L'ambizione della Kia è chiara: diventare leader nella mobilità sostenibile. Per farlo, il costruttore si è prefissato la riduzione entro il 2045 del 97% del livello di emissioni totali rispetto al 2019. Il nucleo centrale dell'operazione sarà ricoperto dalla strategia ...

