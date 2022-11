Kia - La carica elettrica della Kia | 14 modelli in quattro anni

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Da produttore di automobili a fornitore di servizi di mobilità sostenibili e su misura: questa è la trasformazione che la Kia vuole mettere in atto. Il marchio coreano ha presentato un piano che prevede l'elettrificazione e la digitalizzazionegamma (a partire dal segmento C con Ceed e Niro) nel 2023, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality. E per farlo il costruttore si appresta a lanciare tanti nuovia batteria, a partire da due piccole per l'Europa: una B-Suv e un'utilitaria di segmento A destinate a debuttare entro i prossimi tre. Gli step del programma. L'ambizioneKia è chiara: diventare leader nella mobilità sostenibile. Per farlo, il costruttore si è prefissato la riduzione entro il 2045 del 97% del livello di emissioni totali rispetto al 2019. Il nucleo ...