Katia Ricciarelli e Pippo Baudo | la vicina di casa spiffera tutto | perché si sono lasciati

(Di venerdì 28 ottobre 2022)hanno vissuto ben 18 anni di matrimonio esponendo spesso il loro amore agli occhi degli italiani, poiché entrambi molto in vista. Ma se l’amore ha avuto la sua ‘notorietà’, al contrario la separazione i quali motivisempre stati ben nascosti o, poco chiacchierati. A parlare della storia d’amore tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il difficile rapporto conha accennato poi ai dissapori con, dalla quale non si è mai sentita accettata, tanto da svelare un inedito retroscena sul loro rapporto: ...Leggi anche ›, quando la vita stessa assomiglia alla trama di un'opera lirica Le era chiaro sin da piccola che la musica fosse la strada No. Ero una bambina complessata e ...Dopo i video nei quali si vede Memo Remigi che palpa Jessica Morlacchi, la Rai conferma la risoluzione del contratto con una nota alla stampa. La Rai licenzia Memo Remigi dopo la mano sul fondoschi ...Katia Ricciarelli. Da queste relazioni sono nati dei figli, uno dei due, il primogenito, è Alessandro e forse, non tutti sanno, che è nato nel 1962 dalla relazione avuta con Mirella Adinolfi, ...