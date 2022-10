Juventus | torna Conte in panchina? Le reazioni social dei tifosi | VIDEO

Tuttosport

Dopo la parentesi europea sia caccia dei tre punti in campionato. La lunga sosta per il Mondiale si avvicina e ciò ...Traoré infatti pare ancora destinato ad un iniziale panchina LECCE -,...Lecce -, sabato ore 18.00 I bianconeri sono reduci dalla sconfitta, con conseguente ... Inter - Sampdoria, sabato ore 20.45 Dopo Mourinho un altro eroe del Tripletea San Siro da ... La Juve senza Champions torna in ritiro Allegri ha deciso LECCE - Sulla carta, almeno fino a qualche anno fa, quello tra Lecce e Juventus sarebbe stato un confronto impari. Ma stavolta, per tutta una serie di fattori, il risultato non è così scontato. Intant ...