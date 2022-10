Juventus | il TAR dichiara ‘inammissibile’ il ricorso su Calciopoli | News

Notizie calcio - E' stato dichiarato inammissibile il ricorso alpresentato dallaa proposito della battaglia su Calciopoli e lo scudetto assegnato all'Inter. Dopo l'ultima udienza " che si è svolta il 18 ottobre 2022 e della quale laaveva ...Il ricorso inammissibile non viene valutato nel merito". Ma in ogni caso, laè costretto a fare i conti con un'altra tegola, almeno a livello di ...La Juventus si era rivolta al Tar del Lazio per riottenere lo scudetto del 2005-2006 revocato dopo lo scandalo Calciopoli, ma ancora una volta il ricorso è stato rigettato ...E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso al TAR presentato dalla Juventus a proposito della battaglia su Calciopoli e lo scude ...