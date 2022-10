Calciomercato.com

Indisponibile certo contro la, il brasiliano proverà il miracolo per il Chelsea. Anche Simon Kjaer non riuscirà ad esserci. Per il danese servirà agire con i piedi di piombo, visto il serio ...... l'incontro per il rinnovoa dopo la doppia sfida con il Barcellona, per lui il tetto sarà 6 ... siamo sempre stati una squadra mediocre rispetto a Milan e, forse era meglio sparire già nel ... Juve, slitta ancora il rientro di Pogba: 10 giorni per convincere Deschamps ma il sogno Mondiale vacilla Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...per mercoledì (2 novembre ndr) e al 99% anche con l'Inter". Dunque, la data per il rientro di Federico Chiesa e Paul Pogba slitta ancora e sembra sempre più difficile che la Juventus possa contare su ...