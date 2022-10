Juve | il Tar dichiara inammissibile il ricorso per Calciopoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Niente da fare nella battaglia dellasu: il Tar del Lazio hatoilpresentato dalla società bianconera in merito allo scudetto assegnato all' Inter . L'...

Niente da fare nella battaglia dellasu Calciopoli : ildel Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società bianconera in merito allo scudetto assegnato all' Inter . L'ultima udienza si è svolta lo scorso ......del ricorso che la società bianconera aveva avanzato alper contestare la delibera del Consiglio Federale del 18 luglio 2011, che a sua volta respinse la revoca chiesta dallariguardo il ...Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus a proposito della battaglia su Calciopoli e lo scudetto assegnato all'Inter.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...