Julio Velasco a Falconara | 39 anni dopo il debutto di Catania…

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è aMarittima per l’incontro in programma stasera (20,45 al Palabadiali), 39(quasi esatti)ilitaliano a di Catania. Ci sono giorni che non si possono ignorare. Date, partite ed avvenimenti che nessuno potrà mai cancellare. Pagine e pagine di storia, documentazioni a tratti commoventi, rispolverate grazie al prezioso contributo della sempreverde Anna Virginia Vincenzoni, moglie dell’indimenticabile patron Tre Valli Sandrino Casoni, con la collaborazione dell’ex coach jesino Alberto Santoni. Quella della Tre Valli Volley è un’avventura bellissima da raccontare, che ancora oggi riesce a regalare emozioni e adrenalina allo stato puro. Momenti indelebili, episodi incredibili specie per coloro che hanno vissuto quei tempi da veri protagonisti. E ...

QDM Notizie

La lezione di Bellarte, da grande comunicatore, è iniziata con "L'allenamento viscerale", quindi la citazione di( "Un allenatore viene dipinto come un duro quando perde e come un ..., dirigente sportivo e storico allenatore della nazionale italiana di pallavolo, attualmente direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV, è stato ospite di Sei Toscana in ... Falconara / A lezione dal "maestro" Julio Velasco Appuntamento venerdì sera al PalaBadiali, una iniziativa del Gruppo amici per lo sport di Gianluca Fenucci Falconara, 26 ottobre 2022 – Julio Velasco è un guru, un maestro, un punto di riferimento sig ...FALCONARA- Tutto pronto per l'incontro pubblico, e gratuito, di venerdì 28 ottobre alle 20.45 al Palabadiai di Falconara che vedrà come ospite d'onore il maestro argentino ...